Cтало известно, когда в Минске выключат фонтаны

Источник материала: Tut.by

Сезон работы городских фонтанов в столице завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Фонтаны будут отключать поэтапно 28 и 29 сентября.

Исключение — новый фонтан в районе парка имени Янки Купалы, он будет работать 30 сентября. В 20.30 начнется светомузыкальное шоу, потом гейзер отключат до весны.