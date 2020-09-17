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Cтало известно, когда в Минске выключат фонтаны
17.09.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сезон работы городских фонтанов в столице завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
Фонтаны будут отключать поэтапно 28 и 29 сентября.
Исключение — новый фонтан в районе парка имени Янки Купалы, он будет работать 30 сентября. В 20.30 начнется светомузыкальное шоу, потом гейзер отключат до весны.
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Сезон работы городских фонтанов в столице завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно. Об этом сообщает агентство телеграм-канал...
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