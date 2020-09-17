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Cтало известно, когда в Минске выключат фонтаны

17.09.2020 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сезон работы городских фонтанов в столице завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Фонтаны будут отключать поэтапно 28 и 29 сентября.

Исключение — новый фонтан в районе парка имени Янки Купалы, он будет работать 30 сентября. В 20.30 начнется светомузыкальное шоу, потом гейзер отключат до весны.

 
Теги: Минск
 
 
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Сезон работы городских фонтанов в столице завершится в последние дни сентября. Их будут отключать поэтапно. Об этом сообщает агентство телеграм-канал...
 
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