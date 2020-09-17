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Белорусские юристы обратились к властям: Закон одинаково должен работать для всех
17.09.2020 11:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Адвокаты записали коллективное видеообращение в поддержку своих арестованных коллег Максима Знака и Ильи Салея. Они требуют, что в Беларуси закон начал действовать для всех, а не только в пользу неизвестных в балаклавах.
Юристы отмечают, что их работа - помогать людям, однако делать это в условиях постоянного и повсеместного нарушения закона стало просто невозможно. Адвокаты предлагают вспомнить о том, что силовики давали присягу.
«Противодействие оказанию правовой помощи запрещается. Мы не устанем стучаться в закрытые двери СИЗО, ЦИП, ИВС и РУВД, пока нас туда не пустят. Мы не устанем писать жалобы на незаконные действия и решения. Мы будем заявлять ходатайства и отводы судьям. Мы не перестанем добиваться наказания виновных и освобождения невиновных. Мы будем требовать соблюдения закона и прав граждан, пока правда не победит. Мы будем делать свое дело, несмотря ни на что», — заявляют адвокаты.
Отмечается, что Максим Знак и Илья Салей выполняли свой профессиональный долг и действовали исключительно в рамках закона и в правовом поле, но были арестованы, что нарушает закон.
«Закон одинаково должен работать для всех. Государство, все его органы и должностные лица должны действовать в пределах Конституции. Беларусь должна быть правовым государством. Суды должны быть независимые и подчиняться только закону. Прокуратура должна осуществлять надзор за точным применением закона. Милиция должна охранять жизнь, здоровье и права граждан. Нам, адвокатам, не должны создавать препятствий в работе. Мы — адвокаты, и мы будем помогать нашим гражданам. Мы требуем соблюдать закон и права граждан», — говорится в обращении. Его поддержало 79 адвокатов.
Напомним, что утром 9 сентября член президиума Координационного совета, адвокат Максим Знак должен был быть давать интервью, но не вышел в зум. Своим коллегам он успел сказать, что в штаб Виктора Бабарико «пришли», а в смс отправил слово «маски». Позднее стало известно, что адвокат
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Адвокаты записали коллективное видеообращение в поддержку своих арестованных коллег Максима Знака и Ильи Салея. Они требуют, что в Беларуси закон начал...
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