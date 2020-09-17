Сегодня изображения на главной странице TUT.BY выглядят так. Почему?

Источник материала: Tut.by

Друзья! Сегодня изображения на главной странице TUT.BY выглядят вот так. Странно, да?





Все дело в том, что 16 сентября двое наших коллег — фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович — получили 11 суток ареста .

Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Их задержали в воскресенье, 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию.

Сегодня Владимира Гридина переводят в Жодино, Александр Васюкович останется на Окрестина.

Это не первый раз, когда журналисты в Беларуси получают «сутки» за то, что делают свою работу. 1 сентября были задержаны корреспонденты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников, «КП в Беларуси» Мария Элешевич, Никита Недоверков и Святослав Зоркий, БелаПАН — Андрей Шавлюго. Они освещали акцию протеста студентов. Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии и координировали действия участников акции. Тогда коллеги «отделались» тремя сутками.

В обоих случаях суд выносил постановления на основании показаний свидетелей с измененными личными данными. Показания они давали по видеосвязи, а их скрытые маской лица видел лишь судья. Более того, в обоих случаях дела отправляли на доработку для устранения недостатков, поскольку на первом заседании свидетели со стороны МВД не могли точно указать место совершения правонарушения.

С начала мая 12 журналистов TUT.BY задерживали в общей сложности 19 раз. А всего с начала избирательной кампании, по данным БАЖ, журналисты в Беларуси задерживались более 200 раз.

Сегодня главные страницы независимых СМИ Беларуси выглядят подобным образом.

Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу.