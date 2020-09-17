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Сегодня изображения на главной странице TUT.BY выглядят так. Почему?
17.09.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друзья! Сегодня изображения на главной странице TUT.BY выглядят вот так. Странно, да?
Все дело в том, что 16 сентября двое наших коллег — фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович —
Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Их задержали в воскресенье, 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию.
Сегодня Владимира Гридина переводят в Жодино, Александр Васюкович останется на Окрестина.
Это не первый раз, когда журналисты в Беларуси получают «сутки» за то, что делают свою работу. 1 сентября
В обоих случаях суд выносил постановления на основании показаний свидетелей с измененными личными данными. Показания они давали по видеосвязи, а их скрытые маской лица видел лишь судья. Более того, в обоих случаях дела отправляли на доработку для устранения недостатков, поскольку на первом заседании свидетели со стороны МВД не могли точно указать место совершения правонарушения.
С начала мая 12 журналистов TUT.BY задерживали в общей сложности 19 раз. А всего с начала избирательной кампании, по данным БАЖ, журналисты в Беларуси задерживались более 200 раз.
Сегодня главные страницы независимых СМИ Беларуси выглядят подобным образом.
Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу.
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Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за...
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