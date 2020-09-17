ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня изображения на главной странице TUT.BY выглядят так. Почему?

17.09.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Друзья! Сегодня изображения на главной странице TUT.BY выглядят вот так. Странно, да?


Все дело в том, что 16 сентября двое наших коллег — фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович — получили 11 суток ареста.

Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Их задержали в воскресенье, 13 сентября, когда они зашли в кафе, чтобы отправить снимки в редакцию.

Сегодня Владимира Гридина переводят в Жодино, Александр Васюкович останется на Окрестина.

Это не первый раз, когда журналисты в Беларуси получают «сутки» за то, что делают свою работу. 1 сентября были задержаны корреспонденты TUT.BY Надежда Калинина и Алексей Судников, «КП в Беларуси» Мария Элешевич, Никита Недоверков и Святослав Зоркий, БелаПАН — Андрей Шавлюго. Они освещали акцию протеста студентов. Суд решил, что они принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии и координировали действия участников акции. Тогда коллеги «отделались» тремя сутками.

В обоих случаях суд выносил постановления на основании показаний свидетелей с измененными личными данными. Показания они давали по видеосвязи, а их скрытые маской лица видел лишь судья. Более того, в обоих случаях дела отправляли на доработку для устранения недостатков, поскольку на первом заседании свидетели со стороны МВД не могли точно указать место совершения правонарушения.

С начала мая 12 журналистов TUT.BY задерживали в общей сложности 19 раз. А всего с начала избирательной кампании, по данным БАЖ, журналисты в Беларуси задерживались более 200 раз.

Сегодня главные страницы независимых СМИ Беларуси выглядят подобным образом.

Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за свои права. И будем продолжать делать свою работу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы солидарны с коллегами. Мы возмущены действиями силовиков и несправедливыми решениями судов. Мы требуем прекратить давление на журналистов. Мы будем бороться за...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь и Россия 17 сентября в очередной раз обсудят отмену роуминга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика