ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На площади Победы утром погас Вечный огонь. Такое иногда случается из-за непогоды

17.09.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром на площади Победы в Минске ненадолго погас Вечный огонь. По информации TUT.BY, на место выезжали сотрудники «Мингаза» и все исправили.


Фото: koko.by

Утром некоторое время не горел Вечный огонь на площади Победы в Минске. Информация об этом появилась в соцсетях. На месте заметили сотрудников «Мингаза» и машину МЧС, однако помощь спасателей не потребовалась.

По информации TUT.BY, огонь зажгли, однако комментария от «Мингаза» пока нет.

Такое случалось с Вечным огнем и раньше. Например, в 2016 году. Причина обычно в непогоде.

Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Утром в западных и центральных районах — грозы, в течение дня они пройдут и на востоке страны. Ожидается и сильный ветер, сообщили в Белгидромете Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром на площади Победы в Минске ненадолго погас Вечный огонь. По информации TUT.BY, на место выезжали сотрудники «Мингаза» и все исправили.
 
Новости дня
Новости общества
 
Тихановская заявила о подготовке «списка Тарайковского», который передаст Украине, России, ЕС и США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика