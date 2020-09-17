На площади Победы утром погас Вечный огонь. Такое иногда случается из-за непогоды

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром на площади Победы в Минске ненадолго погас Вечный огонь. По информации TUT.BY, на место выезжали сотрудники «Мингаза» и все исправили.



Фото: koko.by

Утром некоторое время не горел Вечный огонь на площади Победы в Минске. Информация об этом появилась в соцсетях. На месте заметили сотрудников «Мингаза» и машину МЧС, однако помощь спасателей не потребовалась.

По информации TUT.BY, огонь зажгли, однако комментария от «Мингаза» пока нет.

Такое случалось с Вечным огнем и раньше. Например, в 2016 году . Причина обычно в непогоде.

Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Утром в западных и центральных районах — грозы, в течение дня они пройдут и на востоке страны. Ожидается и сильный ветер, сообщили в Белгидромете Минприроды.