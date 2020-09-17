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На площади Победы утром погас Вечный огонь. Такое иногда случается из-за непогоды
17.09.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром на площади Победы в Минске ненадолго погас Вечный огонь. По информации TUT.BY, на место выезжали сотрудники «Мингаза» и все исправили.
Утром некоторое время не горел Вечный огонь на площади Победы в Минске. Информация об этом появилась в соцсетях. На месте заметили сотрудников «Мингаза» и машину МЧС, однако помощь спасателей не потребовалась.
По информации TUT.BY, огонь зажгли, однако комментария от «Мингаза» пока нет.
Такое случалось с Вечным огнем и раньше. Например,
Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Утром в западных и центральных районах — грозы, в течение дня они пройдут и на востоке страны. Ожидается и сильный ветер,
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Сегодня утром на площади Победы в Минске ненадолго погас Вечный огонь. По информации TUT.BY, на место выезжали сотрудники «Мингаза» и все исправили.
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