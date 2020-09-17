Беларусь и Россия 17 сентября в очередной раз обсудят отмену роуминга

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Представители профильных ведомств и сотовых операторов проведут 17 сентября онлайн-видеоконференцию по вопросу отмены роуминга в Союзном государстве, сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией будет проходить в три этапа: сначала установят единую ставку международного интерконнекта, которая будет использоваться во взаиморасчетах операторов связи, второй этап подразумевает снижение межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга, на третьем операторы сформируют абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга.

В онлайн-видеоконференции по вопросам отмены роуминга будут участвовать представители профильных ведомств, операторов сотовой связи и антимонопольных служб и связи двух стран.

Ожидается, что в случае достижения согласованных позиций по ключевым вопросам соответствующие документы могут быть подписаны до 1 октября.

Впервые вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью поднимался на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства в 2017 году. Тогда президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили чиновникам двух стран заняться решением этого вопроса. Ранее стороны заявляли, что ситуация должна быть разрешена уже в текущем году.

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