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Каждый день хореограф из Гомеля выходит к цирку на одиночный протест. Поговорили с ней

17.09.2020 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Каждый день после шести вечера гомельчанка Анастасия Ембулаева приходит к цирку. Девушка не выкрикивает там лозунгов, не размахивает флагами, не ходит с плакатами — просто сидит с поднятой вверх «викторией» и очень надеется, что не зря.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

—  Я ведь никому не мешаю? — улыбается Настя подошедшим в очередной раз милиционерам. Те улыбаются в ответ, снова записывают в блокнот личные данные девушки и уходят. А Настя снова поднимает вверх руку.

Анастасии 20 лет, она хореограф. Девушка говорит, что очень любит свою работу, свой город и Беларусь. Но происходящее в последнее время ее сильно расстраивает. Поэтому она и здесь.

— Люди проходят, видят меня и задаются вопросом: а что происходит? И это уже очень хорошо — значит, они начинают узнавать что-то, думают, рассуждают. Есть те, кто за перемены, есть те, кто против, есть и те, кто равнодушен. Это их позиция — и с ней надо считаться. А у меня вот такая — я против лжи, насилия и того ужаса, который сейчас творится. И я показываю, что я, такая, есть.

Анастасия говорит, что чаще люди, глядя на нее, улыбаются. Но бывает разное: как-то прямо на глазах милиционеров девушку окружили пенсионерки.

— «Ах, ты соплячка, против Лукашенко?» — ну и дальше тонна мата и ругани. Я, конечно, попыталась объяснить, что я не против Лукашенко — я за честность и справедливость. Но они не поняли и не слушали, в итоге плюнули и сказали, что меня, наверное, в детстве мало били, — пожимает плечами девушка.

Анастасия признается, что родители очень беспокоятся каждый раз, когда она отправляется к цирку.

— Они говорят: мол, ну да, выборы сфальсифицированы, но мы готовы это терпеть, что ты изменишь одна? Но я ведь понимаю, что я не одна, — улыбается Настя — и снова поднимает вверх руку.

 
 
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Девушка не выкрикивает лозунгов, не размахивает флагами, не ходит с плакатами. Она просто сидит с понятой вверх «викторией» и очень надеется, что не зря.
 
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