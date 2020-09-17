В Могилеве осудили минчанина - «сотрудника датской компании», который предлагал и учебу в Дании

Источник материала: Tut.by

В Могилеве за мошенничество в особо крупном размере осудили минчанина, сообщает прокуратура. Он представлялся сотрудником датской компании, предлагал организовать учебу и проживание в Дании. Мужчина выманил у потерпевших 237 тыс. рублей.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По данным прокуратуры, 40-летний минчанин отбыл наказание в колонии и с августа 2017 года по декабрь 2019-го обманом выманил у жителей Могилева и Минска 237 тыс. рублей.

Деньги мужчина выманивал под различными предлогами. Как правило, он представлялся сотрудником датской компании — якобы привлекал инвестиции для реализации проектов на территории Беларуси. Другим же он предлагал организовать учебу и проживание в Дании — за деньги. Минчанин был убедительным: ранее он проживал в Дании, знал особенности скандинавской жизни.

В суде обвиняемый признал свою вину частично. Суд назначил ему наказание в 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 базовых величин (2700 рублей).

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.