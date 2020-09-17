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В Могилеве осудили минчанина - «сотрудника датской компании», который предлагал и учебу в Дании
17.09.2020 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве за мошенничество в особо крупном размере осудили минчанина,
По данным прокуратуры, 40-летний минчанин отбыл наказание в колонии и с августа 2017 года по декабрь 2019-го обманом выманил у жителей Могилева и Минска 237 тыс. рублей.
Деньги мужчина выманивал под различными предлогами. Как правило, он представлялся сотрудником датской компании — якобы привлекал инвестиции для реализации проектов на территории Беларуси. Другим же он предлагал организовать учебу и проживание в Дании — за деньги. Минчанин был убедительным: ранее он проживал в Дании, знал особенности скандинавской жизни.
В суде обвиняемый признал свою вину частично. Суд назначил ему наказание в 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 базовых величин (2700 рублей).
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Он выманил у потерпевших 237 тысяч рублей.
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