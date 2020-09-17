В Молодечно судят двоих участников июньской акции протеста, на которой омоновец достал пистолет

Источник материала: Tut.by

В Молодечно начался судебный процесс над двумя горожанами, которые участвовали в акции протеста 19 июня, на которой один из омоновцев достал пистолет. Молодых людей обвиняют в том, что они, отбивая одного из задержанных, оказали сопротивление силовикам. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

Суд в отношении Павла Пескова и Владислава Евстигнеева начался в среду, 16 сентября. Молодые люди обвиняются по части 2 статьи 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси, максимально возможное наказание по которой — пять лет лишения свободы. Речь идет про акцию протеста в Молодечно 19 июня, когда ее участники пытались отбить задержанного силовиками парня. Тогда один из сотрудников ОМОН достал пистолет, фото и видео происшествия вызвали широкий резонанс.

Обоих обвиняемых заключили под стражу на трое суток в связи с уголовным делом. Павел Песков также получил штраф в размере 50 базовых величин (1350 рублей) за участие в акции 19 июня, который присудили 31-летнему молодечненцу уже после возбуждения уголовного дела. А 25-летний Владислав Евстигнеев за тот же проступок был приговорен к административному аресту на 7 суток, который отбыл сразу после трехсуточного заключения. Обоим мужчинам меру пресечения изменили на домашний арест.

Потерпевшими выступают сотрудник ОМОН Миноблисполкома Вячеслав Яковенко и командир отряда Евгений Баранов, которых допросили по видеосвязи из Минского областного суда. Судья Виктория Полещук также решила не удовлетворять ходатайство адвоката одного из обвиняемых об отводе представителя потерпевших Романа Пригодича, так как он уже давал показания по этому делу, что, согласно уголовно-процессуальному законодательству Беларуси, не дает ему участвовать в процессе в качестве потерпевшего.

В обвинении указано, что Песков, пытаясь освободить задержанного мужчину, сцепился с одним из омоновцев — Яковенко — они оба упали на тротуар, а обвиняемый схватил силовика за левую руку и плечо, тянул его за одежду, пытаясь оттащить от задержанного. У Яковенко, как говорится в обвинении, была «повреждена левая штанина брюк форменного обмундирования в области колена и причинены телесные повреждения в виде ссадины на левом коленном суставе». Омоновец Баранов, также участвовавший в потасовке, падая, повредил колено и локоть.

Сам обвиняемый Песков частично признал вину, но пока показания не давал. По поводу похожих обвинений другой обвиняемый, Владислав Евстигнеев, признал свою вину полностью.

Омоновец Баранов сообщил суду, что он в составе группы работал на несанкционированном мероприятии 19 июня — в последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. По его словам, он и его коллеги обеспечивали безопасность сотрудников местной милиции, которые предупреждали через громкоговоритель участников акции об ответственности и просили разойтись. Он рассказал, что участники скандировали лозунги и даже позволяли себе кричать «Позор сотрудникам милиции». «Своеобразным заводатором» он назвал 24-летнего Николая Алейника, которого и пытались отбить люди у сотрудников милиции. Он также рассказал схожую с указанной в обвинении версию событий, подтвердив показания, которые давал ранее.

Алейника 24 июня осудили на 15 суток за участие в массовой акции и неповиновение требованиям милиционеров, а сам он подавал заявление о применении непропорциональной силы со стороны сотрудников ОМОН: после задержания ему стало плохо, его отвезли в больницу, где зафиксировали у него на теле ушибы, раны и кровоподтеки.

Сотрудник ОМОН Яковенко дал показания, схожие с теми, которые давал его коллега. Он рассказал о человеке, который хватал его за обмундирование, дав описание одежды Пескова. Адвокат обвиняемого усомнился, что омоновец мог разглядеть его подзащитного, но тот сказал, что увидел его периферическим зрением.

Оба омоновца ничего не говорили о пистолете, который якобы выпал у их коллеги, а также заявили, что не будут подавать иски к обвиняемым. Судебный процесс продолжится 17 и 18 сентября.

Напомним, в центре Молодечно во время «цепи солидарности» 19 июня произошла потасовка горожан с милицией. В какой-то момент в руке у одного из правоохранителей заметили предмет, похожий на пистолет.

— Омоновец достал пистолет, когда второй парень уже начал отползать, не могу сказать иначе, от места задержания… Оружием он не воспользовался, но люди отошли на метр дальше от буса. Потом все сотрудники ОМОН, милиции и мужчина в гражданском запрыгнули в машину и уехали, — рассказала фотограф Анастасия Уткина, которая видела момент появления в руках омоновца оружия.

В МВД тогда заявили, что сотрудник ОМОН не собирался использовать пистолет: оружие, предположительно, выпало из кобуры, после чего силовик вернул его на место.