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Из Академии наук уходит глава Института социологии. Это он признавал, что весной уровень доверия Лукашенко в Минске был 24%
17.09.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Геннадий Коршунов, директор Института социологии НАН Беларуси, покидает пост «по соглашению сторон». Об этом он написал на своей
На должности директора Института социологии Геннадий Коршунов проработал два года.
— Два года драйва, энергии и энтузиазма. Есть такая сакраментальная фраза «прошу уволить по соглашению сторон». Первый раз я ее писал, когда на должность директора Института социологии пришел И. Котляров. В этом году обстоятельства сложились таким образом, что на этой неделе я опять написал такую фразу, — написал он на своей личной странице. — Очень хочется верить, что мой уход никак не скажется на работе моих любимых академических социологов. И что все идеи, планы, задумки, которые мы создавали вместе, реализуются. Когда закрываются двери административной работы, открывается простор для научно-исследовательской деятельности.
По словам Геннадия Коршунова, 18 сентября будет последний день его работы в статусе директора Института социологии НАН Беларуси. Причины своего ухода он не объясняет. «Все причины — в посте. Больше пока комментариев не будет», — коротко пояснил TUT.BY Коршунов.
Напомним, в марте — начале апреля Институт социологии проводил исследование, согласно которому уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, ЦИКу свое доверие высказали 11 процентов опрошенных. Эти данные попали в открытый доступ, Геннадий Коршунов
Напомним, что после президентских выборов научное сообщество
11 сентября Академию наук
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Из Академии наук уходит глава Института социологии. Это он признавал, что весной уровень доверия Лукашенко в Минске был 24%
Геннадий Коршунов, директор Института социологии НАН Беларуси, покидает свою должность «по соглашению сторон».
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