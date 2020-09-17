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Из Академии наук уходит глава Института социологии. Это он признавал, что весной уровень доверия Лукашенко в Минске был 24%

17.09.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Геннадий Коршунов, директор Института социологии НАН Беларуси, покидает пост «по соглашению сторон». Об этом он написал на своей странице в Facebook и подтвердил в разговоре с журналистом TUT.BY.


Фото со страницы Геннадия Коршунова в Facebook

На должности директора Института социологии Геннадий Коршунов проработал два года.

— Два года драйва, энергии и энтузиазма. Есть такая сакраментальная фраза «прошу уволить по соглашению сторон». Первый раз я ее писал, когда на должность директора Института социологии пришел И. Котляров. В этом году обстоятельства сложились таким образом, что на этой неделе я опять написал такую фразу, — написал он на своей личной странице. — Очень хочется верить, что мой уход никак не скажется на работе моих любимых академических социологов. И что все идеи, планы, задумки, которые мы создавали вместе, реализуются. Когда закрываются двери административной работы, открывается простор для научно-исследовательской деятельности.

По словам Геннадия Коршунова, 18 сентября будет последний день его работы в статусе директора Института социологии НАН Беларуси. Причины своего ухода он не объясняет. «Все причины — в посте. Больше пока комментариев не будет», — коротко пояснил TUT.BY Коршунов.

Напомним, в марте — начале апреля Институт социологии проводил исследование, согласно которому уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%, ЦИКу свое доверие высказали 11 процентов опрошенных. Эти данные попали в открытый доступ, Геннадий Коршунов подтвердил их в интервью газете «Народная воля».

Напомним, что после президентских выборов научное сообщество выступило с открытым заявлением, в котором осудило нарушения во время выборов, насилие после них, давление на СМИ, отключение интернета. Свои подписи под обращением оставили более тысячи человек. Также на протяжении августа ученые выходили на акции солидарности.

11 сентября Академию наук посещал президент Александр Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Геннадий Коршунов, директор Института социологии НАН Беларуси, покидает свою должность «по соглашению сторон».
 
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