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Новый глава БПЦ впервые посетит Брест и совершит Божественную литургию
17.09.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин 18 сентября прибудет в Брест и совершит Божественную литургию, сообщает
Богослужение пройдет в мужском монастыре преподобномученика Афанасия Брестского. Начало в 9.30.
После литургии состоится гашение почтового блока с маркой «Выдающиеся личности Беларуси. Афанасий Брестский».
Напомним, прежний глава БПЦ митрополит Павел обратился к властям с призывом остановить насилие, сопровождавшее столкновения между протестующими и правоохранительными органами в первые дни акций. 25 августа в Москве Священный синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Павла об освобождении от должности экзарха всея Беларуси. 25 августа Синод РПЦ
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Богослужение пройдет 18 сентября. Начало в 9.30.
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