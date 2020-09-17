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Новый глава БПЦ впервые посетит Брест и совершит Божественную литургию

17.09.2020 13:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин 18 сентября прибудет в Брест и совершит Божественную литургию, сообщает сайт епархии.


Фото: patriarchia.ru

Богослужение пройдет в мужском монастыре преподобномученика Афанасия Брестского. Начало в 9.30.

После литургии состоится гашение почтового блока с маркой «Выдающиеся личности Беларуси. Афанасий Брестский».

Напомним, прежний глава БПЦ митрополит Павел обратился к властям с призывом остановить насилие, сопровождавшее столкновения между протестующими и правоохранительными органами в первые дни акций. 25 августа в Москве Священный синод Русской православной церкви принял прошение митрополита Павла об освобождении от должности экзарха всея Беларуси. 25 августа Синод РПЦ назначил на этот пост епископа Вениамина. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 6 сентября на литургии в храме Христа Спасителя возвел епископа Вениамина в сан митрополита Минского и Заславского.

 
Теги: Брест
 
 
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