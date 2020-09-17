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В БелМАПО назначили нового ректора

17.09.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) — новый ректор. Им стал кандидат наук Алексей Чуканов, сообщает Минздрав.


Слева направо: новый ректор Алексей Чуканов, и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, уже бывший ректор БелМАПО Дмитрий Ниткин. Фото: Минздрав

Известно, что Алексей Чуканов работает на кафедре ультразвуковой диагностики БелМАПО с момента ее основания в 2006 году.

Является главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике Минздрава, главным внештатным специалистом по пренатальной диагностике комитета по здравоохранению Мингорисполкома, членом Республиканской квалификационной комиссии по профилю медицинской диагностики.

Также он возглавляет центр пренатальной диагностики Минска на базе 1-ой больницы.

 
Теги: Минск
 
 
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Раньше он возглавлял центр пренатальной диагностики Минска на базе 1-ой больницы.
 
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