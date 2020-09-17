Сирень, спортивный фестиваль, выставки и скульптура. Как в Гродно пройдет День города

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно пройдет День города. Правда, отмечать 892-летие областного центра будут без массовых гуляний. Запланированы фестиваль здорового образа жизни, открытие памятника патрону города — святому Губерту, открытие фотовыставки и небольшой концерт на площадке около выставочного центра «Фестивальный». Также в Коложском парке высадят сирень, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

В преддверии Дня города в Гродно пройдет ежегодный фестиваль здорового образа жизни. Он состоится 18 сентября на территории турбазы «Меловые горы» в Пышках. Спортивные этапы будут посвящены символическим датам в истории города, а также известным людям Гродненщины.

Кроме того, в рамках мероприятия среди команд определят и победителей в номинации на лучший девиз города.

— Участие в фестивале здорового образа жизни примут сотрудники гродненских организаций, предприятий и студенты вузов. Дистанция спортивной эстафеты символичная — 892 метра, а ее этапы будут посвящены известным спортсменам, например маршрут с препятствиями имени олимпийского чемпиона Петра Поченчука, этапы имени Александра Курловича и имени Владимира Романовского. В конце мероприятия всех участников ждет концерт «Гродно в сердце навсегда», — рассказала главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Ленинского района Гродно Юлия Миронова.

В этот же день в 15.00 на пересечении улиц Советской и Октябрьской состоится открытие скульптуры патрону города — святому Губерту, которую создал гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Над бронзовым изваянием высотой 85 сантиметров, в основании которого — гранитная колонна высотой 2 метра 20 сантиметров, автор начал работать в марте этого года. На торжественной церемонии открытия скульптуры выступит квартет Гродненской детской школы искусств имени Антония Тизенгауза, а также образцовая студия танцев «Дети Галактики» Вертелишковского центра культуры и солист эстрадного коллектива «Струны сердца» Евгений Кислый.

19 сентября в 17.30 в городском выставочном зале областного центра пройдет вернисаж-презентация ежегодной фотовыставки «Мгновения гродненской красоты» заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродно».

В 18.00 на площадке «Фестивальная» запланирована концертная программа «Мой город любимый — моя колыбель».

25 сентября в Коложском парке пройдет акция «Память сирени в городе родном», во время которой высадят сирень нового сорта «Генерал Антонов». Участникам также представят музыкально-патриотическую композицию «Их именами названы улицы родные».