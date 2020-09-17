Поехал за грибами и умер. Под Молодечно нашли в лесу тело 57-летнего мужчины

Источник материала: Tut.by

Спасатели 17 сентября в лесу возле деревни Радевцы Молодечненского района нашли тело 57-летнего жителя Молодечно, который утром 16 сентября поехал за грибами и пропал.



Фото с сайта greenbelarus.info

Координатор поисково-спасательного отряда «Ангел. Северо-Запад» Максим Федорович рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— О пропаже мужчины нам заявили его родственники. Он 16 сентября около 07.30 из деревни Радевцы на велосипеде поехал в лес за грибами и обратно не вернулся. Сегодня я выехал на его поиски. Около 12.30 мне позвонили спасатели и сообщили, что обнаружили в лесу труп этого мужчины. По предварительной версии, смерть не носит криминального характера. Известно, что он страдал хроническим заболеванием.

Проверку по факту гибели человека будет проводить Следственный комитет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.