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«Играл на барабане в группе граждан». Витебский музыкант получил 8 суток ареста за акцию

17.09.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный витебский активист, музыкант, бывший региональный координатор компании «Будзьма!» Владимир Булавский получил 8 суток административного ареста. 16 сентября суд признал его виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП) по двум протоколам. Активист находится в ИВС, сообщает «Віцебская вясна».


Владимир Булавский с плакатом «Слово пацана». На нем — фотография губернатора Николая Шерстнева, который поднимает гирю (глава области известен своей любовью к силовым видам спорта). Этим плакатом молодежь хотела сказать, что губернатор должен держать свое слово: 17 августа он пообещал, что на мирных протестах в Витебске милиция не будет задерживать людей. ​​​Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Владимира Булавского задержали 11 сентября и после составления протоколов поместили в ИВС.

14 сентября его дело по скайпу рассмотрела судья суда Октябрьского района Витебска. Инна Грабовская.

По протоколам, Булавский принял «активное участие» в несанкционированном митинге 10 августа, а также в шествии 21 августа. В рапорте милиции отмечено, что он «играл на барабане в группе граждан, выкрикивающих лозунги и держащих плакаты».

Владимир не признал себя виновным в совершении правонарушения 10 августа. Объяснил суду, что в момент задержания он просто стоял с другом на остановке и ждал автобус.

Участия в акции 21 августа Булавский не отрицал. Подтвердил, что действительно играл на барабане и поддерживал марш, чем осуществлял свое конституционное право на свободное выражение убеждений.

— Считаю, что это политическое давление на меня за участие в мирных митингах, — сказал Владимир Булавский о своем задержании и помещении в ИВС.

Судья Инна Грабовская признала активиста виновным и назначила ему 8 суток административного ареста. Уточнила, что отсчет времени наказания идет с 13 часов 50 минут 13 сентября. Грабовская пояснила, что двое суток в ИВС до 13 сентября не имеют отношения к делу по ст. 23.34.

Кроме того, Владимира Булавского обвиняют по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Дело рассмотрит суд Октябрьского района 18 сентября. Эта статья предусматривает штраф до 30 базовых величин или административный арест.

 
Теги: Витебск
 
 
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По протоколам, Булавский принял активное участие в несанкционированном митинге 10 августа, а также в шествии 21 августа. В рапорте милиции отмечено, что он «играл на...
 
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