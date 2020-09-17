Картошка, морковка, лучок. Где в Бресте пройдут октябрьские ярмарки?

Источник материала: Tut.by

В Бресте определили сроки проведения сельскохозяйственных ярмарок в октябре, сообщил в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.



Фото: t.me/Rogachuk

Ярмарки будут проходить каждую субботу месяца: 3, 10, 17, 24 и 31 октября. Будет пять основных мест, 17 и 24 октября добавят еще по две дополнительные площадки.

В этом году торговцы будут участвовать в ярмарке по заявительному принципу.

«Теперь каждый, кто пожелает принять участие в ярмарке, должен будет заблаговременно, не позже трех дней до ее начала, направить заявку в управление торговли и услуг горисполкома для получения места для торговли. Нововведения позволят провести ярмарки более организованно и на хорошем уровне», — отметил Александр Рогачук.



