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За три уничтоженных дерева в Бобруйске коммунальники заплатят почти 1,5 тысячи рублей - так решил суд

17.09.2020 14:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коммунальники должны заплатить 1701 рубль за то, что фактически уничтожили три дерева в Бобруйске. Так решил Могилевский областной экономический суд. Коммунальники пытались доказать, что деревья продолжают расти и что это была, вообще-то, санитарная обрезка — но не удалось.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: petitions.by

Иск к коммунальникам выставил Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Причина — в повреждении трех деревьев до такой степени, что те перестали расти. То есть коммунальники причинили вред окружающей среде на сумму 1026 рублей, решили в облкомитете. И пошли в суд.

Коммунальники возместили вред частично — на сумму 243 рубля. А на суде признали требования не в полном объеме. Представитель ответчика заявил, что на деревьях есть поросль, то есть деревья живы, а значит, вред окружающей среде не причинен. И что это была санитарная обрезка с элементами омолаживания.

Суд решил, что наличие поросли — не аргумент, так как фактически у деревьев нет кроны, они сильно повреждены и из-за этого деревья могут вскоре погибнуть. Суд установил также, что в мае 2020 года должностные лица предприятия уже ответили за незаконное повреждение древесно-кустарниковой растительности — были выданы постановления по делам об административных правонарушениях.

Потому суд решил, что иск обоснованный, и взыскал с коммунальников в доход бюджета 783 рубля за причиненный ущерб и еще 675 рублей госпошлины. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.

 
 
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Коммунальники говорили, что провели санитарную обрезку и деревья не умерли - на них есть поросль.
 
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