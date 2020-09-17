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Директор Института социологии НАН покидает свой пост
17.09.2020 15:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов подтвердил Sputnik, что 18 сентября покинет свой пост.
© Photo : МИД Беларуси
По его словам, после двух лет работы на руководящей должности он уходит с нее с формулировкой "по соглашению сторон". Интересно, что Коршунов уже увольнялся из института с такой же формулировкой, когда его возглавил Игорь Котляров.
"Хочется верить, что мой уход никак не скажется на работе моих любимых академических социологов. И что все идеи, планы, задумки, которые мы создавали вместе, реализуются", – сказал кандидат социологических наук.
При этом Коршунов не назвал причины своего ухода, но заверил, что продолжит заниматься научно-исследовательской деятельностью, в том числе, над докторской диссертацией.
Теперь временным исполняющим обязанности руководителя института будет нынешний заместитель директора по научной работе Дмитрий Безнюк.
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В начале июня текущего года стали известны результаты опроса об уровне доверия среди минчан к президенту Беларуси и Центральной избирательной комиссии.
Согласно данным, которые распространили в Telegram-каналах, этот показатель у главы государства в апреле в столице составил всего 24%, а ЦИК – лишь 11,1%.
Позже в интервью СМИ директора Института социологии Коршунов подтвердил, что это данные, которые были получены его ведомством в ходе опросов в Минске, проводившихся в марте – начале апреля.
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Заказать у Института социологии исследование может любой желающий, однако оно стоит дорого – около 30 тысяч рублей.
Независимые опросы в Беларуси запрещены: согласно белорусскому законодательству, их можно проводить лишь после получения специальной аккредитации.
Список социологических структур, которые будут иметь право проводить опросы, связанные с выборами, по итогам специальной аккредитации комиссией при Национальной академии наук традиционно публикуется Центризбиркомом. На данный момент нет информации о заявках на исследования со стороны международных или частных структур.
Крупнейший независимый социологический институт – НИСЭПИ – был вынужден приостановить свою деятельность в 2016 году.
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