Директор Института социологии НАН покидает свой пост

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Геннадий Коршунов подтвердил Sputnik, что 18 сентября покинет свой пост.

По его словам, после двух лет работы на руководящей должности он уходит с нее с формулировкой "по соглашению сторон". Интересно, что Коршунов уже увольнялся из института с такой же формулировкой, когда его возглавил Игорь Котляров.

"Хочется верить, что мой уход никак не скажется на работе моих любимых академических социологов. И что все идеи, планы, задумки, которые мы создавали вместе, реализуются", – сказал кандидат социологических наук.

При этом Коршунов не назвал причины своего ухода, но заверил, что продолжит заниматься научно-исследовательской деятельностью, в том числе, над докторской диссертацией.

Теперь временным исполняющим обязанности руководителя института будет нынешний заместитель директора по научной работе Дмитрий Безнюк.

Сколько людей доверяли Лукашенко весной?

В начале июня текущего года стали известны результаты опроса об уровне доверия среди минчан к президенту Беларуси и Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным, которые распространили в Telegram-каналах, этот показатель у главы государства в апреле в столице составил всего 24%, а ЦИК – лишь 11,1%.

Позже в интервью СМИ директора Института социологии Коршунов подтвердил, что это данные, которые были получены его ведомством в ходе опросов в Минске, проводившихся в марте – начале апреля.

Как проводятся опросы в Беларуси?

Заказать у Института социологии исследование может любой желающий, однако оно стоит дорого – около 30 тысяч рублей.

Независимые опросы в Беларуси запрещены: согласно белорусскому законодательству, их можно проводить лишь после получения специальной аккредитации.

Список социологических структур, которые будут иметь право проводить опросы, связанные с выборами, по итогам специальной аккредитации комиссией при Национальной академии наук традиционно публикуется Центризбиркомом. На данный момент нет информации о заявках на исследования со стороны международных или частных структур.

Крупнейший независимый социологический институт – НИСЭПИ – был вынужден приостановить свою деятельность в 2016 году.