Нет оснований. В Гомеле людям отказали в собрании об отзыве депутата Уткина

Источник материала: Tut.by

Гомельский городской совет депутатов рассмотрел заявление горожан о проведении собрания об отзыве депутата Палаты представителей по Гомельскому — Юбилейному избирательному округу № 31 Виталия Уткина и отклонил предложение заявителей, сообщают «Сильные новости».





В решении сказано, что президиум «не находит оснований для удовлетворения предложения о проведении собрания».

Избирателям напомнили, что в соответствии со статьей 129 ИК, они могут отозвать депутата, который не оправдал доверие, но подчеркнули, что депутатские полномочия не дают право на вмешательство в деятельность ЦИК и правоохранительных органов. В связи с этим доводы горожан признали «несостоятельными».

Кто имеет право отозвать депутата Палаты представителей?

Отозвать депутата Палаты представителей могут избиратели округа, где он был избран. Как следует из статьи 129 Избирательного кодекса, парламентарий может быть отозван, если он не оправдал доверия своих избирателей. Это может выражаться в невыполнении предусмотренных законом депутатских обязанностей, нарушении Конституции или законов, совершении действий, дискредитирующих депутата.

Процедура отзыва депутата прописана в Избирательном кодексе и в законе «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания».

Вопрос об отзыве депутата может быть возбужден на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, говорится в ст. 131 Избирательного кодекса. Но этому предшествует еще несколько этапов.

Как проходит подготовка к отзыву депутата?

Первый этап — составление письменного заявления о проведении собрания избирателей об отзыве депутата и его подача в местный Совет депутатов. Важно, чтобы в заявлении были указаны мотивы, по которым избиратели хотят инициировать отзыв их представителя в парламенте.

Инициировать такое собрание по закону могут избиратели округа, от которого избран депутат. Инициаторы созыва собрания избирателей обращаются к председателю местного Совета депутатов, на территории которого планируется провести собрание избирателей, с письменным заявлением о созыве такого собрания. Причем под заявлением предстоит собрать подписи 150 избирателей округа.

Решение о проведении собрания принимается в течение 10 дней после регистрации заявления в местном органе власти. И при положительном решении еще через три дня избирателям сообщают дату, время и место его проведения.

Кстати, в случае отклонения предложения о проведении такого собрания его инициаторы получают копию решения и в трехдневный срок могут его обжаловать в районном или городском суде. А решение суда уже будет окончательным.

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