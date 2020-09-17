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В Гродно около железнодорожного вокзала прорвало водопровод. Фонтан воды бил до 9 этажа

17.09.2020 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно около железнодорожного вокзала прорвало водопровод. В итоге фонтан, который бил из-под земли, достигал 9 этажа.


Так выглядит фонтан через примерно полчаса после ЧП. Фото: предоставлено читателями

Судя по фотографиям, около многоэтажки на улице Ожешко рабочие проводили ремонт коммуникаций.


Фото: предоставлено читателями

В какой-то момент что-то пошло не так. Очевидцы говорят — напор был такой, что достигал 9-го этажа. Из-под земли лилась как просто холодная вода, так и вода с грязью.

Все это продолжалось, по словам очевидцев, около получаса. Сейчас на месте происшествия работают аварийные службы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно около железнодорожного вокзала прорвало водопровод. В итоге фонтан, который бил из-под земли, достигал 9 этажа.
 
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