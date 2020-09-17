В Беларуси второй день подряд более 200 заболевших COVID-19

Источник материала: Tut.by

В Беларуси второй день подряд фиксируется более 200 случаев заболевания COVID-19 за стуки. Такие данные приводи т пресс-служба Министерства здравоохранения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным на 17 сентября в стране зафиксировано 74 987 случаев COVID-19. За последние сутки заболели 244 человека.

Выздоровели и выписаны 72 967 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Из них за последние сутки — 157 человек. Умер 771 человек (+ 4 за сутки).

Всего проведено 1 686 218 тестов.