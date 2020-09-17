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В Беларуси второй день подряд более 200 заболевших COVID-19
17.09.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси второй день подряд фиксируется более 200 случаев заболевания COVID-19 за стуки. Такие данные
По данным на 17 сентября в стране зафиксировано 74 987 случаев COVID-19. За последние сутки заболели 244 человека.
Выздоровели и выписаны 72 967 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Из них за последние сутки — 157 человек. Умер 771 человек (+ 4 за сутки).
Всего проведено 1 686 218 тестов.
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По данным на 17 сентября в стране зафиксировано 74 987 случаев COVID-19. За последние сутки заболели 244 человека.
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