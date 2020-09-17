Посмотрите на этот креатив! Могилевчане придумывают флаги микрорайонам: есть шпиц, лев, кони

Источник материала: Tut.by

В соцсетях и мессенджерах могилевчане делятся идеями, как могут выглядеть флаги микрорайонов города. Размах творчества поражает: на флагах — и лев, и шпиц, и мотоциклист и даже знаковые объекты. Похоже, в Могилеве начался новый флешмоб.

Ну а мы собрали в одном материале все варианты флагов микрорайонов Могилева. Если что-то пропустили — присылайте нам в обратную связь или размещайте прямо в комментариях под текстом.

Некоторые варианты флагов очевидны.





















А следующий флаг — загадка. Шпица почему-то разместили на варианте флага, объединяющего микрорайоны Ямницкий, Рабочий и Буйничи.





А этот вариант, с кулаком, — тоже для микрорайонов Ямницкий, Рабочий и Буйничи.



Далее все понятно. Для некоторых микрорайонов есть несколько вариантов флагов.







































