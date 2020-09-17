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Посмотрите на этот креатив! Могилевчане придумывают флаги микрорайонам: есть шпиц, лев, кони
17.09.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В соцсетях и мессенджерах могилевчане делятся идеями, как могут выглядеть флаги микрорайонов города. Размах творчества поражает: на флагах — и лев, и шпиц, и мотоциклист и даже знаковые объекты. Похоже, в Могилеве начался новый флешмоб.
Ну а мы собрали в одном материале все варианты флагов микрорайонов Могилева. Если что-то пропустили — присылайте нам в
Некоторые варианты флагов очевидны.
А следующий флаг — загадка. Шпица почему-то разместили на варианте флага, объединяющего микрорайоны Ямницкий, Рабочий и Буйничи.
А этот вариант, с кулаком, — тоже для микрорайонов Ямницкий, Рабочий и Буйничи.
Далее все понятно. Для некоторых микрорайонов есть несколько вариантов флагов.
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Творческими идеями могилевчане делятся в соцсетях и мессенджерах. Кажется, это уже переросло во флешмоб.
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