В Гродно драка во дворе закончилась смертью парня, его брат - в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Поповича в ночь с 10 на 11 сентября поссорились молодые люди. К компании из четырех человек, которые сидели на скамейке около подъезда, подошли двое парней. По словам молодых людей, подошедшие стали цепляться к ним. В какой-то момент молодой человек из компании — 20-летний Илья — попытался поговорить с одним из пришедших. Ссора переросла в драку, пришедший достал нож. В итоге Илья и его 18-летний брат Евгений получили ножевые ранения. В минувшую субботу, 12 сентября, Илья умер в больнице, Евгений все еще там лечится.



Погибший Илья. Фото предоставлено мамой

О происшествии TUT.BY рассказала мама парней Наталья.

— Все произошло около часа ночи с четверга на пятницу. Парни — двое моих сыновей и двое их друзей — сидели на скамейке около подъезда. Пьяными они не были. Может быть, выпили пива, точно не знаю. Но все из нормальных семей, они не кричали, не буянили, ничего такого. Говорят, что сидели, разговаривали. К ним подошли два этих парня. Одному 17 лет, второму — 18. Непонятно, что хотели, начали цепляться. Евгений рассказал, что пришедшие были в каком-то невменяемом состоянии, агрессивно вели себя, им было, похоже, все равно, к кому пристать. Илья отошел с одним из них поговорить. Второй из пришедших парней стоял там рядом. Что там точно произошло — пока непонятно, компания не слышала, о чем точно они говорили, но вдруг завязалась драка. И тот молодой человек в процессе достал нож. Парни только услышали голос Ильи: «Меня порезали». Женя кинулся на помощь брату, но тоже получил несколько ударов ножом. Его друзья стали вызывать милицию и скорую, — говорит женщина.

Нападавшие начали убегать. Евгений побежал за одним из них и задержал парня до приезда правоохранителей. Второй парень успел убежать.

— Но его нашли в ту же ночь — в три часа ночи и задержали. Нож он успел уже закопать где-то, — говорит Наталья. — 12 сентября в 6.45 Илья умер. Женя в реанимации. К нему еще не приходила милиция, его никто не опрашивал, хотя милиции было разрешено идти в реанимацию к нему. Мы и не знаем, по какой статье заведено уголовное дело.



18-летний Евгений сейчас находится в больнице. Фото предоставлено мамой

В милиции подтвердили информацию о происшествии. Там TUT.BY рассказали, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Cледователи выясняют все обстоятельства произошедшего.