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Красный Крест собирает и передает необходимое тем, кто сейчас в ИВС страны. Как вы можете помочь?
17.09.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский Красный Крест продолжает собирать, паковать и передавать помощь заключенным в ИВС страны. Вы тоже можете поучаствовать.
— Благодаря неравнодушию людей буквально вчера мы укомплектовали и передали очередную партию необходимых заключенным вещей на Окрестина, — сообщил официальный представитель Белорусского Красного Креста Виталий Дембовский. Но, по его словам, помощь в ИВС все еще нужна — и Красный Крест возобновил сбор необходимых и разрешенных для передачи заключенным вещей.
Что нужно?
Куда нести?
Волонтеры ждут вас там с 09.00 до 17.00 в будние дни.
Вы также
Если же вы сами готовы стать волонтером и помочь с приемом и сортировкой, заполните анкету по
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Помощь в ИВС все еще нужна - и Красный Крест возобновил сбор необходимых и разрешенных для передачи заключенным вещей.
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