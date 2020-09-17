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Красный Крест собирает и передает необходимое тем, кто сейчас в ИВС страны. Как вы можете помочь?

17.09.2020 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский Красный Крест продолжает собирать, паковать и передавать помощь заключенным в ИВС страны. Вы тоже можете поучаствовать.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Благодаря неравнодушию людей буквально вчера мы укомплектовали и передали очередную партию необходимых заключенным вещей на Окрестина, — сообщил официальный представитель Белорусского Красного Креста Виталий Дембовский. Но, по его словам, помощь в ИВС все еще нужна — и Красный Крест возобновил сбор необходимых и разрешенных для передачи заключенным вещей.

Что нужно?

  • Зубная паста и зубная щетка.
  • Антисептики в индивидуальной емкости небольшого объема.
  • Влажные салфетки.
  • Печенье.
  • Питьевая вода (0,5 л, 1л, 1,5 л).

Куда нести?

  • Минск: ул. К. Маркса, 27.
  • Гомель: ул. Пролетарская, 9.
  • Гродно: ул. Карбышева, 24.
  • Могилев: ул. Первомайская, 52.
  • Витебск: ул. Правды, 43.
  • Брест: ул. К. Маркса, 3.

Волонтеры ждут вас там с 09.00 до 17.00 в будние дни.

Вы также можете сделать денежное пожертвование на сайте Белорусского Красного Креста на помощь людям, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Если же вы сами готовы стать волонтером и помочь с приемом и сортировкой, заполните анкету по ссылке.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Помощь в ИВС все еще нужна - и Красный Крест возобновил сбор необходимых и разрешенных для передачи заключенным вещей.
 
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