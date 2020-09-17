Красный Крест собирает и передает необходимое тем, кто сейчас в ИВС страны. Как вы можете помочь?

Источник материала: Tut.by

Белорусский Красный Крест продолжает собирать, паковать и передавать помощь заключенным в ИВС страны. Вы тоже можете поучаствовать.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Благодаря неравнодушию людей буквально вчера мы укомплектовали и передали очередную партию необходимых заключенным вещей на Окрестина, — сообщил официальный представитель Белорусского Красного Креста Виталий Дембовский. Но, по его словам, помощь в ИВС все еще нужна — и Красный Крест возобновил сбор необходимых и разрешенных для передачи заключенным вещей.

Что нужно?

Зубная паста и зубная щетка.

Антисептики в индивидуальной емкости небольшого объема.

Влажные салфетки.

Печенье.

Питьевая вода (0,5 л, 1л, 1,5 л).

Куда нести?

Волонтеры ждут вас там с 09.00 до 17.00 в будние дни.

Вы также можете сделать денежное пожертвование на сайте Белорусского Красного Креста на помощь людям, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

Если же вы сами готовы стать волонтером и помочь с приемом и сортировкой, заполните анкету по ссылке .