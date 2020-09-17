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Суд выписал штраф коммунальщикам из Бобруйска за три "убитых" дерева

17.09.2020 17:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Коммунальные службы Бобруйска должны выплатить 1 700 рублей за три испорченных дерева, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Иск подал Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Было установлено, что три дерева погибли после недавней обрезки в Бобруйске. Специалисты подсчитали, что окружающей среде причинен вред в размере 1 026 рублей. 

© AP / Alfredo Falcone
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Коммунальные службы своей вины не признали и заявили, что после обрезки на деревьях появилась поросль и это подтверждает, что они не прекратили своего роста. Также ответчик пояснил, что проводилась санитарная обрезка с элементами омолаживания. Однако суд принял решение, что деревья обрезали до такой степени, что дальнейший рост был уже невозможен.

"Приложены фотоматериалы, на которых отчетливо видно отсутствие ветвей первой ступени (произрастающих из ствола), т.е. полное отсутствие кроны. Наличие на стволах деревьев поросли (молодых побегов) не является основанием считать деревья поврежденными не до степени прекращения роста, поскольку законодательством факт степени прекращения роста не связан с непосредственной гибелью дерева, а определяется именно повреждениями, при которых дерево перестает расти на определенный период", - говорится в материалах дела.

Коммунальные службы должны возместить не только 1 026 рублей нанесенного ущерба, но и 675 рублей государственной пошлины. Часть денег - 243 рубля – уже выплачена. Решение вступило в законную силу 15 сентября, сообщили в Верховном суде.

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Теги: Минск
 
 
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Специалисты подсчитали, что окружающей среде был причинен вред в размере 1 026 рублей, также ответчику предстоит оплатить госпошлину.
 
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