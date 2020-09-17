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В Гродно во время воскресного марша задержали 15-летнюю девочку. Опрашивали без родителей

17.09.2020 17:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно пятнадцатилетнюю Полину Курс задержали во время марша, который прошел в минувшее воскресенье. При этом девочку в милиции опросили без присутствия родителей, сообщает «Радыё Свабода».


Полина Курс. Фото: svaboda.org

Полину задержали вместе с сестрой Маргаритой, которой 25 лет. Они шли в зоомагазин в районе улицы Горького. В то время здесь проходила колонна протестующих и начались задержания. Девушки увидели, что силовики хотят схватить пожилую женщину, и заступились за нее. В итоге задержаны были и девушки, и пенсионерка.

Им заломали руки и отвели в автозак. Маргарите сорвали маску, она потеряла при задержании кроссовку. В Ленинском РОВД, куда привезли девушек, их сфотографировали, переписали личные данные. Разрешали выходить в туалет и давали воду.

Несовершеннолетняя Полина два часа провела в кабинете, где ее опрашивали. Девушка поняла, что сотрудник, который с ней беседовал — это инспектор по делам несовершеннолетних. Однако в кабинете в тот момент не присутствовали ни родители, ни социальный педагог, ни психолог.

Полина рассказала, что ее спрашивали, что она делала во время митинга, с кем была, а также дали подписать какой-то документ. Никаких копий с собой не давали.

 — Я нервничала, меня довели до слез. Я не считаю, что это нормально, — говорит девушка.

Отцу позвонили уже после опроса — и передали ему Полину.

—  Наши [правоохранительные] органы ведут себя некорректно с населением, с простыми людьми, хоть они в первую очередь должны защищать их, а не карать. Они работают против народа, против населения. Я понимаю, что есть люди, которые нарушают закон. Но задерживать тех, кто идет по улице и высказывать свою гражданскую позицию? Я не против, что моя дочь выходит, — говорит отец девушек Анатолий.


Анатолий. Фото: svaboda.org

Он рассказал, что Полина учится в гуманитарном колледже. Милиция уже уведомила о ее задержании по месту учебы девушки.

Получить комментарий о причинах и деталях опроса несовершеннолетней без присутствия законных представителей «Радыё Свабодзе» в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома не удалось.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно пятнадцатилетнюю Полину Курс задержали во время марша, который прошел в минувшее воскресенье в областном центре. При этом девочку опросили без...
 
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