Правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек, которых обвиняют по статье о массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

Правозащитные организации Беларуси признали политзаключенными еще двенадцать человек, обвиняемых по уголовной статье о массовых беспорядках, и в совместном заявлении потребовали их освобождения. Текст заявления размещен на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Имеющаяся у белорусских правозащитных организаций информация о предъявлении обвинений по статье 293 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса Беларуси Сергею Капанцу, Денису Кирещенко, Алексею Короткову, Станиславу Михайлову, Елене Мовшук, Олегу Мозгову, Дэвиду Мастицкому, Николаю Сасеву, Игорю Соловью, Егору Сугойдю, Денису Чикалеву и Вячеславу Шелемету — заставила их выступить с новым заявлением.

Правозащитники вновь напомнили, что свобода мирных собраний гарантирована статьей 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах, а также отметили, что акции протеста после проведения президентских выборов в Беларуси, связанные с многочисленными нарушениями в ходе голосования, носили сугубо мирный характер и возникали стихийно, не имея никаких организаторов.

В заявлении отмечается, что демонстранты не совершали действий, за которые предусмотрена ответственность по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси, в числе которых поджоги, погромы, уничтожение имущества и вооруженное сопротивление правоохранителям, а отдельные случаи насилия в отношении сотрудников МВД со стороны демонстрантов следует рассматривать, учитывая обстоятельства их совершения, включая случаи самообороны от применения чрезмерного насилия представителями силовых структур.

Учитывая все обстоятельства, белорусские правозащитники признали двенадцать обвиняемых по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси политзаключенными, а их преследование политически мотивированным и связанным с выражением ими своего мнения касательно результатов президентских выборов в Беларуси.

В обращении содержится требования о немедленном освобождении двенадцати обвиняемых по уголовной статье 293, всех политзаключенных и тех, кто был задержан в связи с реализацией своего права на мирные собрания в период после проведения президентских выборов, а также прекращении политических репрессий в стране.

Обращение подписали девять белорусских правозащитных организаций, среди которых «Весна», «Правовая инициатива», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусский ПЕН-центр и другие.

Ранее правозащитники признали политзаключенными Марию Колесникову, Максима Знака и адвоката Илью Салея. В списке политзаключенных подавляющее большинство получили этот статус в связи с президентской кампанией в Беларуси: одни так или иначе были связаны со штабом экс-банкира Виктора Бабарико, а другие — с блогером Сергеем Тихановским и его YouTube-каналом «Страна для жизни».