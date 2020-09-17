Неизвестные задержали в Лебяжьем местного жителя

Источник материала: Tut.by

В Лебяжьем сегодня задержали местного жителя. Это произошло у забора футбольной площадки, с которой коммунальники и милиция приехали снимать белые и красные ленточки. Очевидица рассказала, как это было.

Это видео TUT.BY прислали читатели. В Лебяжьем местный житель вышел поговорить с людьми, которые срезали белые и красные ленты. В итоге неизвестные его куда-то увели. Задержанного зовут Игорь Макаров, рассказали соседи.

Очевидица Ирина Дорошкевич сообщила, что утром к площадке приехали два милиционера и коммунальники. По словам женщины, один из рабочих выглядел пьяным, плевался и оскорблял ее. У него в руках был нож, которым он срезал ленточки. Один из жителей спросил у милиционеров, почему они не защищают женщину. Те ответили, что ей ничего не угрожает.

Жительница Лебяжьего говорит, что сотрудников органов просили представиться. Резче других, «но все равно вежливо», с ними разговаривал Игорь Макаров. Вскоре к месту событий приехали еще два сотрудника на милицейской машине. Потом подоспела подмога — гражданская «Джили», из нее выбежали четверо в масках и один без. Они увезли Макарова в Центральный РУВД.

Сейчас соседи с адвокатом ищут Макарова, но пока не могут найти.

На ограждении спортплощадки позже появилась историческая справка про бело-красно-белый флаг. Ленточки вокруг все еще есть.



Фото: читатель TUT.BY