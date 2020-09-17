Гомельскому активисту и журналисту Евгению Меркису дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

Гомельского журналиста и городского активиста Евгения Меркиса арестовали на 15 суток.



Фото: БелаПАН

17 сентября Новобелицкий районный суд Гомеля за участие в «несанкционированном мероприятии» приговорил Меркиса к аресту. Суд проходил в здании РОВД, куда никого не пустили.

Евгений Меркис был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. 15 сентября суд приговорил Дробышевскую к 10 суткам ареста.