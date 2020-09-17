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Гомельскому активисту и журналисту Евгению Меркису дали 15 суток

17.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельского журналиста и городского активиста Евгения Меркиса арестовали на 15 суток.


Фото: БелаПАН

17 сентября Новобелицкий районный суд Гомеля за участие в «несанкционированном мероприятии» приговорил Меркиса к аресту. Суд проходил в здании РОВД, куда никого не пустили.

Евгений Меркис был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. 15 сентября суд приговорил Дробышевскую к 10 суткам ареста.

 
Теги: Гомель
 
 
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Евгений Меркис был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. 15 сентября суд приговорил Дробышевскую к 10 суткам ареста.
 
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