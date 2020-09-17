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Гомельскому активисту и журналисту Евгению Меркису дали 15 суток
17.09.2020 18:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельского журналиста и городского активиста Евгения Меркиса арестовали на 15 суток.
17 сентября Новобелицкий районный суд Гомеля за участие в «несанкционированном мероприятии» приговорил Меркиса к аресту. Суд проходил в здании РОВД, куда никого не пустили.
Евгений Меркис
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Евгений Меркис был задержан 14 сентября вместе с коллегой Мариной Дробышевской. 15 сентября суд приговорил Дробышевскую к 10 суткам ареста.
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