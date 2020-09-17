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Вопрос по отмене роуминга между Беларусью и Россией решится 25 сентября

17.09.2020 18:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Беларусь и Россия продолжат переговоры по отмене роуминга 25 сентября, сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.

© Sputnik / Павел Вур
Рапота: дорожные карты по отмене роуминга между Россией и Беларусью готовы

"В ходе видеоконференции состоялся конструктивный диалог сторон по актуальным вопросам выполнения мероприятий "дорожной карты" по реализации резолюции Высшего государственного совета Союзного государства по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства. Очередную видеоконференцию по данному вопросу стороны согласились провести 25 сентября", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время видеоконференции белорусская сторона обозначила ряд требующих оперативного решения вопросов межоператорского взаимодействия, необходимых для завершения к 1 октября работы по отмене роуминга, включая тестирование пропуска роумингового трафика и реализацию совместных мероприятий по выявлению и пресечению "фрода" на сетях электросвязи.

Российской стороной были дополнены и поддержаны данные предложения.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Беларуси обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.

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Теги: Минск
 
 
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Стороны провели совместную видеоконференцию по вопросу отмены роуминга между странами и поставили операторам задачу закончить работы по тестированию сети.
 
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