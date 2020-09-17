Вопрос по отмене роуминга между Беларусью и Россией решится 25 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Беларусь и Россия продолжат переговоры по отмене роуминга 25 сентября, сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.

"В ходе видеоконференции состоялся конструктивный диалог сторон по актуальным вопросам выполнения мероприятий "дорожной карты" по реализации резолюции Высшего государственного совета Союзного государства по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства. Очередную видеоконференцию по данному вопросу стороны согласились провести 25 сентября", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во время видеоконференции белорусская сторона обозначила ряд требующих оперативного решения вопросов межоператорского взаимодействия, необходимых для завершения к 1 октября работы по отмене роуминга, включая тестирование пропуска роумингового трафика и реализацию совместных мероприятий по выявлению и пресечению "фрода" на сетях электросвязи.

Российской стороной были дополнены и поддержаны данные предложения.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Беларуси обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.

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