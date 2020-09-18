Похолодает. Смотрите, какая погода будет в Барановичах 18 сентября

Днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди, сообщает pogoda.by.

Ветер северо-западный порывистый, на большей части территории сильный.

В Барановичах утром +9..+11 градусов, днем +13..+15, вечером +10..+12 °С.

По республике днем +8..+14 °С.

Атмосферное давление будет расти.

Самым прохладным в Барановичах 18 сентября был в 1973 году — за окном было -1,4 °C (данные за 129 лет). Самым жарким был 1961 год — воздух прогрелся до +26,9 °C.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.