ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лето прошло. Погода в Гомеле в выходные

18.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лето в Гомеле, похоже, всё — не только по календарю, но и за окном. В ближайшие дни гомельчанам понадобится много теплых вещей, предупреждает pogoda.by.


Фото: TUT.BY

В выходные будет холодно. Ситуацию усугубит еще и сильный холодный ветер.

В субботу всего +18°C и ясно.

В воскресенье ветер стихнет, но станет еще холоднее — не выше +15°C.

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни гомельчанам понадобится много теплых вещей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Главное - без дождя. Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.09.2020
Mir24.TV Belarus
18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика