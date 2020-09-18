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Лето прошло. Погода в Гомеле в выходные
18.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето в Гомеле, похоже, всё — не только по календарю, но и за окном. В ближайшие дни гомельчанам понадобится много теплых вещей,
В выходные будет холодно. Ситуацию усугубит еще и сильный холодный ветер.
В субботу всего +18°C и ясно.
В воскресенье ветер стихнет, но станет еще холоднее — не выше +15°C.
Хороших выходных, друзья!
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В ближайшие дни гомельчанам понадобится много теплых вещей.
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