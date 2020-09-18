Лето прошло. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Лето в Гомеле, похоже, всё — не только по календарю, но и за окном. В ближайшие дни гомельчанам понадобится много теплых вещей, предупреждает pogoda.by.



Фото: TUT.BY

В выходные будет холодно. Ситуацию усугубит еще и сильный холодный ветер.

В субботу всего +18°C и ясно.

В воскресенье ветер стихнет, но станет еще холоднее — не выше +15°C.

Хороших выходных, друзья!