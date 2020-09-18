Главное - без дождя. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Витебске установится прохладная, но сухая погода, в субботу будет даже солнечно, прогнозирует pogoda.by .



Фото: @yakot1985, instagram.com

В субботу — +15…17 °C. Облачно с прояснениями. Без осадков.

В воскресенье воздух прогреется до +13. Дождя не ожидается.

Хороших выходных, друзья!