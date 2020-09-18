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Главное - без дождя. Погода в Витебске в выходные
18.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Витебске установится прохладная, но сухая погода, в субботу будет даже солнечно, прогнозирует
В субботу — +15…17 °C. Облачно с прояснениями. Без осадков.
В воскресенье воздух прогреется до +13. Дождя не ожидается.
Хороших выходных, друзья!
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В субботу будет даже солнечно.
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