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Солнечно, но прохладно. Все о погоде в Бресте в эти выходные

18.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте будет по-летнему солнечно, но по-осеннему прохладно, сообщает AccuWeather.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: kazved.ru

В субботу будет ясно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20°С, сообщает AccuWeather.

В воскресенье тоже солнечно и без дождя. Воздух прогреется до +21°С.

Хороших вам выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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