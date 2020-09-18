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Солнечно, но прохладно. Все о погоде в Бресте в эти выходные
18.09.2020 08:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Бресте будет по-летнему солнечно, но по-осеннему прохладно, сообщает
В субботу будет ясно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20°С, сообщает
В воскресенье тоже солнечно и без дождя. Воздух прогреется до +21°С.
Хороших вам выходных, друзья!
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Хороших вам выходных, друзья!
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