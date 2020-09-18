Солнечно, но прохладно. Все о погоде в Бресте в эти выходные

Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Бресте будет по-летнему солнечно, но по-осеннему прохладно, сообщает AccuWeather .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: kazved.ru

В субботу будет ясно и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +20°С, сообщает AccuWeather .

В воскресенье тоже солнечно и без дождя. Воздух прогреется до +21°С.

Хороших вам выходных, друзья!