Очередей на границе с Литвой и Польшей утром в пятницу нет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен - Sputnik. Никаких очередей из автомобилей в пунктах пропуска на границе с Литвой и Польшей утром в пятницу не наблюдается, об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

По состоянию на 8:00, очередей из легковушек и автобусов нет ни в одном пункте пропуска на границе Беларуси с соседними странами. Что касается грузовиков, минимальные очереди наблюдаются в двух пунктах пропуска на границе с Литвой: в "Каменном Логе" скопилось около 30 автомобилей, в "Бенякони" - около 40. Есть небольшие затруднения в пунктах пропуска на границе с Украиной: в "Новой Рудне" выезда из Беларуси ждут около 160 фур, в "Новой Гуте" - около 80. Причем, появление небольших очередей накануне выходных нельзя назвать экстраординарным событием - это бывает довольно часто.

Напомним, накануне вечером президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во врем выступления на женском форуме в Минске, что республика "вынуждена закрыть государственную границу с запада ". "Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал он.

При этом никаких предупреждений о закрытии границ со стороны Госпогранкомитета не было ни вечером в четверг, ни утром в пятницу.