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В выходные в Могилеве - осень: прохладно и пасмурно
18.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилев пришла осень: в выходные — облачно и прохладно, но хотя бы без дождей. Но осень пришла не окончательно: по
Сегодня, 18 сентября, в Могилеве будет довольно холодно: максимум — +11 °С, дождливо и серо. А еще — ветрено: порывы до 16 м/с.
В субботу ветер утихнет, выглянет солнце и заметно потеплеет. Но будет все равно прохладно: +6…+17 °С.
В воскресенье, 20 сентября, снова похолодает: +9…+14 °С. Будет сплошная облачность, но почти безветренно.
В понедельник прогнозируют солнце и до +16 °С.
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А вот на следующей неделе обещают потепление до +22 °С и солнце.
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