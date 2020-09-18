В выходные в Могилеве - осень: прохладно и пасмурно

Источник материала: Tut.by

В Могилев пришла осень: в выходные — облачно и прохладно, но хотя бы без дождей. Но осень пришла не окончательно: по предварительным данным pogoda.by, на неделе потеплеет до +22 °С, будет солнечно.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 18 сентября, в Могилеве будет довольно холодно: максимум — +11 °С, дождливо и серо. А еще — ветрено: порывы до 16 м/с.

В субботу ветер утихнет, выглянет солнце и заметно потеплеет. Но будет все равно прохладно: +6…+17 °С.

В воскресенье, 20 сентября, снова похолодает: +9…+14 °С. Будет сплошная облачность, но почти безветренно.

В понедельник прогнозируют солнце и до +16 °С.