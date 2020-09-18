В Минске задержали координатора волонтерской службы правозащитного центра Марию Рабкову

Источник материала: Tut.by

Вечером 17 сентября в Минске задержали координатора волонтерской службы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Марию Рабкову. Вместе с ней задержали ее мужа Вадима Жеромского, но его через несколько часов отпустили, а о местонахождении Марии Рабковой пока ничего не известно, сообщает spring96.org .



Мария Рабкова. Фото: ПЦ "Весна"

В четверг, примерно около 9 часов вечера, Рабкова с мужем возвращались домой по улице Тимирязева. Посреди улицы остановились несколько микроавтобусов, оттуда выскочили неизвестные и положили пару лицом на асфальт. Им сообщили, что они задерживаются в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК).

Задержанных посадили в разные микроавтобусы. Жеромского увезли в квартиру для проведения обыска, во время которого изъяли технику, личные вещи, отложенные на учебу деньги. После этого его доставили на допрос в ГУБОПиК, где водили по коридорам с мешком на голове. Также ему угрожали, что повезут в изолятор временного содержания, но затем неожиданно отпустили, сообщив, что на следующий день у него состоится допрос.

Местонахождение Рабковой неизвестно.