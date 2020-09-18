﻿ ГПК прокомментировал «закрытие границ» с Литвой и Польшей. Кажется, речь идет об усилении охраны. 21.by
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ГПК прокомментировал «закрытие границ» с Литвой и Польшей. Кажется, речь идет об усилении охраны

18.09.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все меры на границе с Литвой, Польшей и Украиной предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.


Фото: Reuters

«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», — сообщил Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.

Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — сказал Лукашенко.

Что подразумевалось под закрытием границ с Польшей и Литвой, будет ли это касаться военного усиления, транзита или ограничений по въезду и выезду — не конкретизировалось.

 
 
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Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.
 
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