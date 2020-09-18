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Солнечно и все еще тепло. Погода в Гродно в выходные
18.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Гродно будут все еще относительно теплыми и солнечными,
В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С. Вечером — ясно.
В воскресенье опять без дождей. Ночью — туман, в остальное время — небольшая облачность и преимущественно солнечно. Днем будет +14…16°С.
Хороших выходных вам, друзья!
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Предстоящие выходные в Гродно будут все еще относительно теплыми и солнечными
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