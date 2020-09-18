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Солнечно и все еще тепло. Погода в Гродно в выходные

18.09.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Гродно будут все еще относительно теплыми и солнечными, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +17°С. Вечером — ясно.

В воскресенье опять без дождей. Ночью — туман, в остальное время — небольшая облачность и преимущественно солнечно. Днем будет +14…16°С.

Хороших выходных вам, друзья!

 
Теги: Гродно
 
 
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Предстоящие выходные в Гродно будут все еще относительно теплыми и солнечными
 
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