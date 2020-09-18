В Минске задержана координатор волонтерской службы правозащитников Мария Рабкова

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 сентября. Вечером 17 сентября в Минске была задержана координатор волонтерской службы лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова. Вместе с ней был задержан ее муж Вадим Жеромский, однако через несколько часов его отпустили.

По информации spring96.org , примерно в 21 час Рабкова с мужем возвращались домой по улице Тимирязева. Посреди улицы остановились несколько бусов, оттуда выскочили неизвестные и положили супругов лицом на асфальт. Им сообщили, что они задерживаются в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой д еятельности). Задержание проводили сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД.

Задержанных посадили в разные микроавтобусы. Жеромского увезли в квартиру для проведения обыска, во время которого была изъята техника, личные вещи, отложенные на учебу деньги. После этого его доставили на допрос в ГУБОПиК, где водили по коридорам с мешком на голове. Также ему угрожали, что повезут в изолятор временного содержания, но затем неожиданно отпустили, сообщив, что на следующий день у него состоится допрос.

Местонахождение Рабковой неизвестно.

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БелаПАН.