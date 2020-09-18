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В Минске задержана координатор волонтерской службы правозащитников Мария Рабкова
18.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 сентября. Вечером 17 сентября в Минске была задержана координатор волонтерской службы лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова. Вместе с ней был задержан ее муж Вадим Жеромский, однако через несколько часов его отпустили.
По информации
Задержанных посадили в разные микроавтобусы. Жеромского увезли в квартиру для проведения обыска, во время которого была изъята техника, личные вещи, отложенные на учебу деньги. После этого его доставили на допрос в ГУБОПиК, где водили по коридорам с мешком на голове. Также ему угрожали, что повезут в изолятор временного содержания, но затем неожиданно отпустили, сообщив, что на следующий день у него состоится допрос.
Местонахождение Рабковой неизвестно.
БелаПАН.
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Минск, 18 сентября. Вечером 17 сентября в Минске была задержана координатор волонтерской службы лишенного в Беларуси регистрации правозащитного центра "Весна" Мария...
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