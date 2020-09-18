Скульптура, велодорожка и сирень. Как Гродно отметит День города

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 18 сен – Sputnik, Инна Гришук. День города Гродно, который по традиции отмечают в третьи выходные сентября, в нынешнем году из-за каронавируса пройдет без концертов, салютов, фестивалей и массовых гуляний. К празднику города приурочили несколько знаковых событий.

Скульптура святого Губерта

Самым ярким событием, приуроченным к Дню города, станет открытие в пятницу, 18 сентября скульптуры Святого Губерта – покровителя Гродно. Изваяние установят на пересечении улиц Октябрьской и пешеходной Советской, оно выполнено в бронзе (высота всего 85 сантиметров) и будет установлено на высокой гранитной колонне.

Скульптура обещает стать новой фотозоной и ярким украшением туристического центра Гродно. По задумке автора композиции, рядом с бронзовой фигурой Святого Губерта стоит олень с золоченым крестом на голове. Именно это животное считается одним из символов Гродно и размещен на гербе областного центра.

Велодорожка вокруг Юбилейного озера

Накануне выходных состоится открытие и презентация новой велодорожки в районе Юбилейного озера на окраине Гродно. Велодорожка – часть большого международного веломаршрута протяженностью 59 километров, который связывает Гродно и польский город Сокулка. По белорусской территории проходит 33 километра этого маршрута, велодорожка в районе озера Юбилейное оставалась недостающей его частью. Она начинается в районе улицы Суворова, проходит по лесу вдоль Юбилейного озера и заканчивается у кольцевой развязки возле деревни Коробчицы.

Международный веломаршрут и презентуемая накануне Дня города велодорожка строились в рамках проекта международной помощи "Шляхам Тызенгауза", который поможет возродить память известного гродненского губернатора Антония Тызенгауза. В рамках проекта проводится реставрация здания бывшего архива в центре Гродно, а также аналогичное старинное здание в польской Сокулке. Когда проект завершат и будут открыты границы, туристы смогут приезжать из Сокулки в Гродно по новому веломаршруту.

Сирень в Коложком парке

Ко Дню города будет приурочена и ставшая традиционной акция с саженцами сирени, которая запланирована на 25 сентября. В этот день в Коложском парке на Аллее сирени посадят новые сорта этого кустарника. Аллея была заложена три года назад, там растет более 50 элитных сортов сирени. Этой осенью коллекцию пополнит "Генерал Антонов", который вывели в ботаническом саду Академии Наук Беларуси.

Также накануне Дня города в Гродно пройдут выставки, презентации, спортивные мероприятия, на которых так или иначе будут вспоминать день рождения Гродно. Например, на фестивале здорового образа жизни часть спортивных состязаний решили посвятить символическим датам, связанным с историей Гродно, или известным горожанам.