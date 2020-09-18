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В ООН пройдут экстренные дебаты по Беларуси
18.09.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Совет по правам человека ООН 18 сентября проведет экстренные дебаты по вопросу о ситуации с обеспечением прав человека в Беларуси.
Решение провести экстренные дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси приняли 47 государств-членов. Вопрос инициировал Евросоюз, где полагают, что после выборов в Беларуси значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Инициативу поддержали 25 стран, 20 воздержались от голосования, Венесуэла и Филиппины выступили против проведения дебатов.
Ожидается, что на дебатах выступит Светлана Тихановская.
Верховный комиссар Организации по правам человека Мишель Бачелет, обращать к СПЧ ООН отметил, что у экспертов есть информация о репрессиях и продолжающемся насилии, чрезмерном применении силы, массовые произвольные аресты в отношении граждан страны. ООН также располагает фактами сексуального насилия и насилия над детьми.
Напомним, ранее на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека появилась
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Совет по правам человека ООН 18 сентября проведет экстренные дебаты по вопросу о ситуации с обеспечением прав человека в Беларуси.
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