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В ООН пройдут экстренные дебаты по Беларуси

18.09.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет по правам человека ООН  18 сентября проведет экстренные дебаты по вопросу о ситуации с обеспечением прав человека в Беларуси.

Решение провести экстренные дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси приняли 47 государств-членов.  Вопрос инициировал Евросоюз, где полагают, что после выборов в Беларуси значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Инициативу поддержали 25 стран, 20 воздержались от голосования, Венесуэла и Филиппины выступили против проведения дебатов.

Ожидается, что на дебатах выступит Светлана Тихановская.

Верховный комиссар Организации по правам человека Мишель Бачелет, обращать к СПЧ ООН отметил, что у экспертов есть информация о репрессиях и продолжающемся насилии, чрезмерном применении силы, массовые произвольные аресты в отношении граждан страны. ООН также располагает фактами сексуального насилия и насилия над детьми.

Напомним, ранее на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека появилась информация о том, что у экспертов организации есть сведения о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси. Также в сообщении говорится, что в ООН поступили данные о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками.

 
 
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Совет по правам человека ООН  18 сентября проведет экстренные дебаты по вопросу о ситуации с обеспечением прав человека в Беларуси.
 
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