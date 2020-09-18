Связист из Белыничей выращивает 40 сортов винограда и собирает 300 кг за сезон

Источник материала: Tut.by

Связист из Белыничей Виктор Петрушеня 20 лет назад съездил в Одессу, увидел виноградники и решил: почему бы не посадить южные сорта у себя дома? Теперь у Виктора — 40 сортов винограда, и каждый год он получает не меньше 300 килограммов урожая, сообщает телерадиокомпания «Могилев».

Виктор Петрушеня говорит, что климат в Беларуси сильно изменился — стало гораздо теплее. Потому и южные культуры, к которым относится виноград, хорошо вызревают.

Интересно, что в 1953 году виноград выращивали полторы сотни колхозов и совхозов в Беларуси. Теперь же его растят только на частных полях.