Погода в выходные: ночью холодно, днем тепло

Источник материала: Tut.by

Погоду в выходные и в начале следующей недели будет формировать область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков не ожидается. Ночи будут прохладные, а дни — теплые. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

19 сентября, в субботу, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку Беларуси небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…8 °С, максимальная днем +14…20 °С.

В воскресенье, 20 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…9 °С, максимальная днем +14…20 °С, по югу до +22 °С.

21 сентября, в понедельник, без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +2…9 °С, по юго-востоку страны местами возможны слабые заморозки до 0…-2 °С; максимальная температура воздуха днем +16…22 °С, по юго-западу до +24 °С.