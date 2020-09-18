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В Могилеве в воскресенье закроют остановку - из-за «несанкционированных протестных акций»
18.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областная ГАИ
Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 13.30.
«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, проходящих по призывам Telegram-каналов, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — так формулирует необходимость в ограничениях ГАИ.
Напомним, что по воскресеньям участники мирных протестный акций собираются именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка.
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По мнению ГАИ, закрытие остановки «обеспечит безопасность граждан».
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