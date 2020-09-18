В Могилеве в воскресенье закроют остановку - из-за «несанкционированных протестных акций»

Источник материала: Tut.by

Областная ГАИ сообщает , что в это воскресенье, 20 сентября, в Могилеве транспорт не будет останавливаться на остановке «Диагностический центр». Причина — «необходимость обеспечения безопасности граждан».





Посадка и высадка пассажиров общественного транспорта на остановке «Диагностический центр» на улице Первомайской прекратится с 13.30.

«Данные неудобства вызваны проведением несанкционированных протестных акций, проходящих по призывам Telegram-каналов, в ходе которых возникает необходимость обеспечения безопасности граждан», — так формулирует необходимость в ограничениях ГАИ.

Напомним, что по воскресеньям участники мирных протестный акций собираются именно у ТЦ «Атриум», рядом с которым расположена остановка.