Прокуратура: в Минске устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми

Источник материала: Tut.by

В Минске устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми. Об этом сообщает городская прокуратура.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В столице проходят заседания комиссий по делам несовершеннолетних, в них участвуют работники прокуратуры. На заседаниях рассматривают ситуации в отношении подростков и их родителей, которые приняли участие в несанкционированных митингах.

Кроме того, в Минске устанавливают родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми.

«В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщает прокуратура.

Прокуратура Минска выписала 140 официальных предупреждений «в целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей». Эту работу обещают продолжить.

Белорусские чиновники не раз высказывались по поводу участия детей в несанкционированных митингах. Например, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 9 сентября предупредил родителей об ответственности.

— Мы видели примеры школьников 12−13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях, — сказал он.

Вот здесь Rebenok.by разбирался, могут ли ребенка признать находящимся в социально опасном положении «из-за митинга».