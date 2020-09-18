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Прокуратура: в Минске устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми

18.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми. Об этом сообщает городская прокуратура.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В столице проходят заседания комиссий по делам несовершеннолетних, в них участвуют работники прокуратуры. На заседаниях рассматривают ситуации в отношении подростков и их родителей, которые приняли участие в несанкционированных митингах.

Кроме того, в Минске устанавливают родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми.

«В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщает прокуратура.

Прокуратура Минска выписала 140 официальных предупреждений «в целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей». Эту работу обещают продолжить.

Белорусские чиновники не раз высказывались по поводу участия детей в несанкционированных митингах. Например, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 9 сентября предупредил родителей об ответственности.

— Мы видели примеры школьников 12−13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях, — сказал он.

Вот здесь Rebenok.by разбирался, могут ли ребенка признать находящимся в социально опасном положении «из-за митинга».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске компетентные органы проинформируют о фактах участия в митингах с малолетними детьми. Их могут использовать для рассмотрения вопроса о возможном семейном...
 
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