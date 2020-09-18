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Прокуратура: в Минске устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми
18.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске устанавливают родителей, которые были на митингах с детьми. Об этом
В столице проходят заседания комиссий по делам несовершеннолетних, в них участвуют работники прокуратуры. На заседаниях рассматривают ситуации в отношении подростков и их родителей, которые приняли участие в несанкционированных митингах.
Кроме того, в Минске устанавливают родителей, которые участвовали в акциях с малолетними детьми.
«В развитие ситуации столичная прокуратура направила в ГУВД Мингорисполкома соответствующее письмо. Компетентные органы впоследствии будут проинформированы о данных фактах для рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии», — сообщает прокуратура.
Прокуратура Минска выписала 140 официальных предупреждений «в целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей». Эту работу обещают продолжить.
Белорусские чиновники не раз высказывались по поводу участия детей в несанкционированных митингах. Например, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко 9 сентября
— Мы видели примеры школьников 12−13 лет. За них в полной мере несут ответственность родители. Мы посмотрим с точки зрения действующих норм для того, чтобы наш правовой механизм обеспечивал еще большую защиту наших детей и родители не подвергали опасности, мотивируя, а самое главное, умышленно их привлекая для участия в тех или иных незаконных акциях, — сказал он.
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В Минске компетентные органы проинформируют о фактах участия в митингах с малолетними детьми. Их могут использовать для рассмотрения вопроса о возможном семейном...
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