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В столице деньги, потраченные службами на снятие флагов, взыскивают с виновных

18.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске подразделения МЧС 87 раз выезжали, чтобы снять флаги со зданий. Затраты по демонтажу «незаконно размещенных элементов» взыскивают с виновных, сообщает столичная прокуратура.


Флаги в «Каскаде». Фото: читатель TUT.BY

Прокуратура Минска рассказала, что территориальные подразделения МЧС 87 раз выезжали, чтобы снять «конструкции, не предусмотренные проектной документацией» — похоже, имеются в виду флаги на домах.

За несоблюдение правил пожарной безопасности к ответственности по ст. 23.56 КоАП привлекли 11 человек и 26 юридических лиц.

С виновных взыскивают затраты, «которые понесли компетентные органы при восстановлении противопожарной безопасности».

Больше месяца в разных районах Минска на фасадах домов вывешивают бело-красно-белые полотна. Правоохранители и городские власти с таким положением дел не согласны. В жилой комплекс «Каскад» снимать флаги однажды приезжали силовики, автозак, МЧС и глава района. Но местные не дали забрать символику.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске подразделения МЧС 87 раз выезжали, чтобы снять флаги со зданий. Затраты по демонтажу «незаконно размещенных элементов» взыскивают с виновных, сообщает...
 
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