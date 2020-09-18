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«Запас книг с собой. К суткам готов». В Гомеле в милицию вызвали священника, который выступал против насилия
18.09.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милицию в Гомеле вызвали священника Владимира Дробышевского. Накануне он получил повестку: приглашают в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».
На своей странице в фейсбуке отец Владимир час назад
Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.
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«Запас книг с собой. К суткам готов». В Гомеле в милицию вызвали священника, который выступал против насилия
На своей странице в фейсбуке отец Владимир час назад написал: «Запас книг со мной. К суткам готов. Виноватым себя ни в чем не считаю».
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