«Запас книг с собой. К суткам готов». В Гомеле в милицию вызвали священника, который выступал против насилия

Источник материала: Tut.by

В милицию в Гомеле вызвали священника Владимира Дробышевского. Накануне он получил повестку: приглашают в Советский РОВД «для опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

На своей странице в фейсбуке отец Владимир час назад написал : «Запас книг со мной. К суткам готов. Виноватым себя ни в чем не считаю. Со мной будет адвокат».

Напомним , 13 августа гомельский священник отец Владимир вышел в Гомеле на одиночный пикет. С табличкой «Спынiце гвалт» он несколько часов простоял под окнами Следственного комитета. Позже священника еще видели на массовой мирной акции протеста.

Владимир двадцать лет служил церкви, но еще в августе говорил, что больше не может терпеть хамство и произвол. Он уволен, но сана не лишен.