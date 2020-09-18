Сегодня в Гомеле торжественно открывают тот самый флагшток. Правда, официальных анонсов праздника нет

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле пройдет торжественное открытие флагштока, строительство которого вызвало среди горожан столько споров и разногласий. Официальных анонсов торжества нет. Однако, как стало известно TUT.BY, программа ожидается достаточно насыщенная, а само мероприятие соберет сотни людей.





Начало торжества запланировано на 14.00. Сначала на улице Трудовой будет возложение цветов и венков к Вечному огню, а затем колонна чиновников и горожан пройдет к площадке у «Белтелекома». Тут же, по информации издания «Флагшток», будут чествовать работников региона, достигших наилучших показателей за прошлый год и занесенных на областную Доску почета. Открывать флагшток планируют в 15.00 в присутствии роты почетного караула и военного оркестра Минской военной комендатуры.

Напомним, в феврале стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага, размер его полотнища составит 12×6 метров. Устройством свайного основания занимается «Буровая компания „Дельта“».

Проект разработал «Гражданпроект» по заказу УКС Гомеля по решению горисполкома.

Когда на сайте госзакупок появилось объявление о тендере на работы по его установке, а также благоустройство территории вокруг, многие удивились: цена закупки — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планировали взять из местного бюджета.

Гомельчане создали петицию против строительства флагштока — и ее подписали более 4,5 тысячи человек. Горожане отмечали, что руководство города должно было учесть их мнение до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города, да еще и за бюджетные средства.

В мае власти сообщили TUT.BY , что флагшток строить все же не будут.

Но вскоре председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома опроверг эту информацию: мол, этот проект очень важен, так как флагшток «будет демонстрировать государственную символику». По поводу финансирования объекта чиновник пояснил, что он реализуется не за бюджетные средства. Кто платил, неизвестно.