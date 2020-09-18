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Сегодня в Гомеле торжественно открывают тот самый флагшток. Правда, официальных анонсов праздника нет
18.09.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле пройдет торжественное открытие флагштока, строительство которого вызвало среди горожан столько споров и разногласий. Официальных анонсов торжества нет. Однако, как стало известно TUT.BY, программа ожидается достаточно насыщенная, а само мероприятие соберет сотни людей.
Начало торжества запланировано на 14.00. Сначала на улице Трудовой будет возложение цветов и венков к Вечному огню, а затем колонна чиновников и горожан пройдет к площадке у «Белтелекома». Тут же,
Напомним, в феврале
Проект разработал «Гражданпроект» по заказу УКС Гомеля по решению горисполкома.
Когда на сайте госзакупок
Гомельчане
В мае власти
Но вскоре председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома опроверг эту информацию: мол, этот проект очень важен, так как флагшток «будет демонстрировать государственную символику». По поводу финансирования объекта чиновник пояснил, что он реализуется не за бюджетные средства. Кто платил, неизвестно.
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Сегодня в Гомеле торжественно открывают тот самый флагшток. Правда, официальных анонсов праздника нет
Однако, как стало известноTUT.BY, программа ожидается достаточно насыщенная, а само мероприятие соберет сотни людей.
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