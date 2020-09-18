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Вчера возле станции «Уручье» в лицо силовику распылили газ

18.09.2020 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Уручье участник протестной акции распылил газовый баллончик в лицо милиционера. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале.

Вечером 17 сентября возле станции метро «Уручье» проходило несанкционированное массовое мероприятие. Милиция требовала у собравшихся разойтись, но это игнорировали. Некоторые граждане «оказывали активное сопротивление», а один распылил в лицо милиционера слезоточивый газ и скрылся, пишет МВД.

Три человека задержаны, их доставили для разбирательства в Первомайское РУВД.

Сейчас милиция устанавливает личность мужчины, который распылил газ.

 
 
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Вчера в Уручье участник протестной акции распылил газовый баллончик в лицо милиционера. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в...
 
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