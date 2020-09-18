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350 выпускников физфака БГУ - в том числе, первый руководитель независимой Беларуси - подписали обращение о выборах
18.09.2020 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выпускники и сотрудники физического факультета БГУ отправили
Обращение составлено на двух языках: белорусском и русском, подписи под ним собирались онлайн со 2 по 17 сентября, после чего его отправили в Национальное собрание Республики Беларусь.
«Понимая законы распределения вероятностей, логику математической статистики, опираясь на свидетельства нарушений во время избирательного процесса и руководствуясь ст. 1,3 Конституции Беларуси, мы требуем признать результаты состоявшихся 09.08.2020 г. выборов президента Республики Беларусь недействительными», — сказано в обращении выпускников.
В тексте отмечается, что президентские выборы «не являются открытыми и прозрачными, а сопровождающие их события характеризуются грубыми нарушениями Конституции страны и Всеобщей декларации прав человека».
Подписавшиеся призывают «прекратить насилие, привлечь к ответственности виновных в избиениях и убийствах мирных граждан, освободить политических заключенных, прекратить их преследование и провести новые честные выборы».
Своим обращением выпускники и сотрудники факультета выражают солидарность и моральную поддержку белорусскому обществу, отстаивающему свои конституционные права.
Под обращением подписалось более 350 человек, среди которых физики разных лет выпуска: с 1956 до 2020 года. Среди подписавших обращение — несколько действующих преподавателей, доцентов и кандидатов наук, а также первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич (был завкафедрой ядерной физики в 1971—1990 гг.), независимый аналитик, экономист Сергей Чалый, гендиректор инвесткомпании founders.ai Михаил Румянцев, астроном, фотограф, преподаватель Виктор Малыщиц.
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350 выпускников физфака БГУ - в том числе, первый руководитель независимой Беларуси - подписали обращение о выборах
Под обращением подписалось более 350 человек, среди которых физики разных лет выпуска: с 1956 до 2020 года.
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